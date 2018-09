Hamburg-Hohenfelde : Leihwagen überschlägt sich und erfasst Rollerfahrerin

Mitten in der Stadt überschlägt sich aus ungeklärter Ursache ein Wagen und reißt eine Frau mit.

von Sebastian Peters

20. September 2018, 07:00 Uhr

Am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr ist Hamburger Feuerwehr mit Rettungswagen und Notarzt zu einem schweren Verkehrsunfall ausgerückt. Ein Pkw lag auf dem Dach und eine Frau schwer verletzt am Boden. Das Auto hatte sich beim Versuch, mit offenbar zu hoher Geschwindigkeit in die Güntherstraße einzubiegen, überschlagen und dabei die schwerverletzte Rollerfahrerin erfasst.

Vor Ort konnten sich zwei Jugendliche aus dem BMW, der von Starcar geliehen war, selber befreien. Die Rollerfahrerin hingegegen, blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Die schnell eintreffenden Rettungssanitäter versorgen die junge Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Beim Unfallfahrer wurde eine Urinprobe abgenommen.

Nach dem Sichern der Unfallspuren hat die Feuerwehr Hamburg das verunfallte Fahrzeug aufgerichtet. Die Güntherstraße wurde für den Einsatz gesperrt.