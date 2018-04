Urteil in Hamburg : Lebenslang für 36-Jährigen nach tödlichem Überfall auf Senior

Der Mann dringt in das Haus des 77-Jährigen ein und verletzt ihn schwer. Er lässt den Senior sterbend zurück.

von Bernhard Sprengel, dpa

17. April 2018, 16:17 Uhr

Hamburg | Am Abend vor seinem gewaltsamen Tod war der 77-Jährige aus Hamburg-Rotherbaum noch mit einer Bekannten essen, hatte anschließend zu Hause seine Mails am Computer gecheckt, den Frühstückstisch gedeckt und war gegen 23 Uhr schlafen gegangen. Um 2.57 Uhr am 28. Juli 2017 erfasst eine Überwachungskamera an der nahen Baustelle eines Luxushotels an der Alster einen Mann, der die Haustür aufschließt und durch das Treppenhaus geht, ohne das Licht einzuschalten. Die Große Strafkammer am Landgericht Hamburg hat keinen Zweifel, dass es der Mörder des wohlhabenden Seniors ist, der in diesem Moment mit einem Ersatzschlüssel in dessen Wohnung eindringt.

Das Gericht verurteilt am Dienstag einen 36-jährigen Deutschen aus Regensburg in Bayern zu einer lebenslangen Haftstrafe. Die Richter sprechen den Transportunternehmer des Mordes, des Raubes mit Todesfolge und der Freiheitsberaubung mit Todesfolge schuldig. Zugleich stellt die Kammer die besondere Schwere der Schuld fest, damit kann der 36-Jährige nicht auf eine vorzeitige Entlassung hoffen. Die Tat sei ein „brutales und wirklich abscheuliches Verbrechen“ gewesen, betont die Vorsitzende der Strafkammer, Petra Wende-Spohrs.

Der Angeklagte sei wenige Tage vor der Tat mit einem Leihwagen von Regensburg zu einer Bekannten nach Itzehoe gefahren. Er habe deren Onkel, den 77-Jährigen, bereits gekannt und gewusst, dass er einen fünfstelligen Bargeldbetrag in seiner Wohnung versteckt hatte, erklärt die Richterin. 2013 habe er über die Freundin ein Darlehen von 3500 Euro für den Neustart in Süddeutschland von dem Mann bekommen. Doch das Transportunternehmen geht pleite. Die Leasingfirma holt die Lastwagen zurück, im Sommer 2017 hat der Angeklagte 70.000 Euro Schulden. Nun wohnt er bei seiner Mutter in einem Keller, schläft manchmal in deren Auto.

Der Tathergang ist nicht vollständig aufgeklärt

In der Wohnung der Bekannten nimmt der 36-Jährige nach Feststellung des Gerichts unbemerkt den Wohnungsschlüssel des Senioren an sich. Dann fährt er zu seiner Oma in der Nähe von Lübeck, der er erzählt, er müsse nachts nach Süddeutschland zurückkehren. Tatsächlich fährt er in den Hamburger Stadtteil Rotherbaum und stellt das Auto dort um 2.46 Uhr ab, wie die Daten des Fahrzeuges belegen. Sein Handy schaltet er aus, zieht sich Handschuhe über und maskiert sich möglicherweise.

Der Täter durchsucht zunächst die Wohnung, auch ein ihm bekanntes Versteck am Eisschrank. Vielleicht findet er nicht genug Geld und will von dem schlafenden Senioren die Preisgabe eines weiteren Verstecks abpressen. Vielleicht wird der 77-Jährige auch wach und stört den Täter. Sicher sei nur, dass der Angeklagte den völlig arg- und wehrlosen Mann im Schlafzimmer massiv verletzt habe.

Untersuchungen hätten ergeben, dass der Täter sich auf den Brustkorb des am Boden liegenden Senioren kniete, ihm dabei zahlreiche Rippen brach, ihn heftig würgte und ihm 20 Mal mit einem festen Gegenstand ins Gesicht und gegen den Kopf schlug.

Der Angeklagte habe sein Opfer auf dem Boden liegend zurückgelassen und es nach dem Durchsuchen des Schlafzimmers ohne Telefon eingeschlossen. Der 77-Jährige habe nicht mehr um Hilfe schreien können, aber noch mindestens 15 Stunden gelebt, bevor er an seinen schweren Verletzungen starb.

Einen Monat nach der Tat nimmt die bayerische Polizei den Angeklagten in Regensburg fest. Im Auto seiner Mutter finden die Beamten eine Jeanshose mit Blut des Opfers und blau-grünen Polyacryl-Fasern von dessen Bett, erklärt die Richterin. Die Hose habe genau die Größe des Angeklagten, der auch bei der Urteilsverkündung zu weißem Hemd und dunklem Sakko Jeans trägt.

Ein erstes Alibi, er sei zur Tatzeit bei der Bekannten in Itzehoe gewesen, platzt. Dann gibt er an, er habe am Hamburger Hauptbahnhof ein Päckchen mit 40.000 Euro für einen Bekannten aus Regensburg übergeben wollen. Für Wende-Spohrs ist das eine „absurde Räuberpistole“, die durch eine Zeugenaussage widerlegt sei. Die Richterin kommt zu dem Schluss: „Angesichts der erdrückenden Beweislast hat die Kammer nicht den Hauch eines Zweifels an der Täterschaft des Angeklagten gesehen.“ Es sei völlig unverständlich, dass er die Tat so hartnäckig geleugnet habe. Die Verteidigerin streicht dem Angeklagten, der das Urteil mit gesenktem Blick entgegengenommen hat, über den Rücken und kündigt einen Antrag auf Revision beim Bundesgerichtshof an.