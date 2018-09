Hamburg-Farmsen : Lebensgefahr: Mann nach Streit niedergestochen

Viele Passanten mussten die Attacke auf offener Straße mit ansehen.

von shz.de

19. September 2018, 16:45 Uhr

Hamburg | Zwei Männer sind am Mittwoch im Außenbereich einer Bäckerei in Hamburg-Farmsen heftig in Streit geraten. Kurze Zeit später verlagerte sich das Geschehen auf die gegenüberliegende Straßenseite und eskalierte.

Einer der Männer zog laut Polizei ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. Das Opfer wurde im Oberkörper getroffen und lebensgefährlich verletzt. Der 35-Jährige befindet sich aber mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Den Angriff mussten viele Passanten mit ansehen.

Die Polizei konnte kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts einen Mann festnehmen, der mutmaßlich der Täter ist. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

