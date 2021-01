Polizei sucht Zeugen : Lebensgefährlich verletzter Mann in Hamburg-Harvestehude gefunden

Der 31-Jährige wurde am Dienstagmorgen in einem Hinterhof entdeckt und musste notoperiert werden.

12. Januar 2021, 12:06 Uhr

Hamburg | Am Dienstagmorgen gegen 6.33 Uhr wurde ein schwer verletzter Mann in einem Hinterhof in Hamburg-Harvestehude aufgefunden. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Eine Zeugin fand den stark alkoholisierten 31-Jährigen, der mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in einem Hinterhof an der Straße Grindelberg lag. Alarmierte Rettungskräfte transportierten den Mann zwecks Behandlung in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Der Verletzte schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.