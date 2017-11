Verkehrsunfall : Lange Staus nach Lkw-Unfall auf A7 und A23

von dpa

27.Nov.2017 | 06:54 Uhr

Hamburg | Als Folge eines Unfalls ist es am Montagmorgen auf den Autobahnen 7 und 23 in Höhe Hamburg-Eidelstedt zu Staus von erheblicher Länge gekommen. Nach ersten Erkenntnissen fuhren auf der A7 drei Lkw aufeinander, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Person wurde verletzt. Auf der Autobahn 7 staute es sich in Richtung Süden auf 14 Kilometern. Nachdem die Autobahn 23 zwischenzeitig voll gesperrt war, konnte sie später wieder einspurig befahren werden – hier kam es in Richtung Süden zu fünf Kilometern Stau.