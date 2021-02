Fahrradverkehr in HH : Knapp 1200 neue Fahrrad-Abstellplätze in Hamburg

Die Hansestadt baute im vergangen Jahr die Bike+Ride-Plätze aus. Für die Zukunft sind noch weitere geplant.

Hamburg | Hamburg rüstet bei den Fahrrad-Abstellplätzen an Schnellbahn-Haltestellen weiter auf. Im vergangenen Jahr seien fast 1200 neue Abstellmöglichkeiten geschaffen worden, so dass es nun insgesamt 23 470 Bike+Ride-Plätze in der Hansestadt gebe, heißt es in e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.