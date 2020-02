Klima-Demo: Viele Straßen gesperrt

von Barbara Glosemeyer

20. Februar 2020, 13:15 Uhr

Hamburg | Verkehrsteilnehmer müssen am Freitag in Hamburg mit erheblichen Behinderungen wegen der Demo der Fridays-For-Future-Bewegung rechnen. Es werden 30 000 Teilnehmer erwartet.

Ab sechs Uhr werden bereits die Hauptbühne für Auftakt- und Abschlusskundgebung am Millerntorplatz und an der Budapester Straße aufgebaut. Der Platz sowie die angrenzende Budapester Straße und Glacischaussee sind deshalb ab sechs Uhr bis in den späten Abend voll gesperrt. Die Demo ist für die Zeit von 12 bis 18 Uhr angemeldet worden.

Die Demonstrierenden treffen sich um 14 Uhr auf dem Heiligengeistfeld auf St. Pauli, um anschließend über den Rathausmarkt, Jungfernstieg und Gänsemarkt durch die Innenstadt ziehen.

Der Marschweg wird über folgende Straßenzüge verlaufen: Glacischaussee - Millerntorplatz - Millerntordamm - Ludwig-Erhard-Straße - Rödingsmarkt - Großer Burstah - Große Johannisstraße - Rathausmarkt - Reesendamm - Jungfernstieg - Gänsemarkt - Valentinskamp - Dragonerstall - Johannes-Brahms-Platz - Sievekingsplatz - Glacischausee. Die Polizei empfiehlt Verkehrsteilnehmern dringend, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren. Teilnehmern der Demo wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Greta Thunberg wird eine Rede halten, außerdem wird die Hip-Hop-Gruppe Fettes Brot auftreten.

Vor fast genau einem Jahr − am 1. März − hatte die schwedische Klimaaktivistin das erste Mal an einem Klimastreik in Hamburg teilgenommen. Beim bislang größten globalen Klimastreik in Hamburg am 20. September gingen rund 70 000 Menschen rund um die Binnenalster auf die Straße, die Veranstalter sprachen von 100000 Teilnehmern.