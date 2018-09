Neues Warnsystem : Katastrophenalarm: Im Ernstfall warnt Hamburg auf digitalen Werbetafeln

Hamburg will damit effektiv, leicht verständlich und gut wahrnehmbar die Bevölkerung auf Risiken hinweisen.

Hamburg | Als bundesweit erste Stadt wird Hamburg auch digitale Werbetafeln für amtliche Gefahrenwarnungen nutzen. Die Erprobung eines entsprechenden Pilotprojekts sei erfolgreich abgeschlossen worden, teilte die Innenbehörde am Dienstag mit.

Damit sei es möglich, Warnungen im Gefahrenfall nicht nur an Rundfunk- und Fernsehanstalten und an Smartphones zu versenden, sondern diese auch auf 25 digitalen Werbeanlagen anzuzeigen, die an wichtigen Verkehrsknotenpunkten der Stadt aufgestellt sind. „Eine technische Innovation, die Hamburg noch ein Stück sicherer macht“, meinte Innensenator Andy Grote (SPD). Andere Bundesländer wollten dem Beispiel Hamburgs folgen.

An dem Pilotprojekt waren auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die Werbe-Vermarkter Ströer Media und Wall sowie der technische Dienstleister Mecom beteiligt. „Wir arbeiten täglich daran, bei der Warnung der Bevölkerung vor potenziell gefährlichen Ereignissen technische Trends aufzugreifen“, sagte Bundesamtspräsident Christoph Unger. „Mit dem Anschluss unseres Modularen Warnsystems an die digitalen Werbeanlagen können wir sehr effektiv, leicht verständlich und gut wahrnehmbar auf Risiken hinweisen.“