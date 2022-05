Badespaß : Kaifu-Sommerfreibad und Stadtparksee öffnen ab Mittwoch

Wegen der erwarteten sommerlichen Temperaturen in der Wochenmitte öffnen das Kaifu-Sommerfreibad und das Naturbad Stadtparksee von Mittwoch an. „Angesichts der weiteren Wetterentwicklung bleiben andere Sommerfreibadangebote vorerst noch geschlossen“, teilte der Sprecher des Hamburger Bäderlandes, Michael Dietel, am Montag mit. Je nachdem, wie kalt und regnerisch es in der nächsten Woche werde, könnten die beiden Freibäder auch wieder vorübergehend geschlossen werden. Damit sind von Mittwoch an 8 von 13 Freibadstandorten in Hamburg in Betrieb. Im Kaifu-Bad kommt das große, nur im Sommer betriebene Becken, dazu.

