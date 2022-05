Auszeichnung : Jugendliche mit Bertini-Preis gegen das Vergessen geehrt

73 Jugendliche sind am Sonntag im Hamburger Ernst Deutsch Theater mit dem Bertini-Preis ausgezeichnet worden. Sie hatten sich im Rahmen von vier Projekten auf Spurensuche nach vergangenem Unrecht begeben oder sich für ein gleichberechtigtes Miteinander eingesetzt. Der Name des Preises geht zurück auf den Roman „Die Bertinis“, in dem der Hamburger Schriftsteller Ralph Giordano (1923-2014) das Schicksal seiner Familie während der Verfolgung in der Zeit der NS-Diktatur schildert. Die Auszeichnung soll Projekte fördern, die Erinnerungsarbeit leisten und junge Menschen würdigen, die sich gegen Unrecht engagieren.

Ausgezeichnet wurden die Projekte: „Wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.