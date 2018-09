Ein Jahr Ehe für alle : Jede siebte neu geschlossene Ehe in Hamburg ist gleichgeschlechtlich

Seit dem 1. Oktober 2017 dürfen gleichgeschlechtliche Paare bundesweit heiraten – und in Hamburg tun das auch viele.

von dpa

28. September 2018, 07:07 Uhr

Hamburg | Von insgesamt 5936 Ehen, die in den vergangenen zwölf Monaten in der Hansestadt registriert wurden, sind rund 13,5 Prozent zwischen zwei Männern oder zwei Frauen geschlossen worden – genau 800 Ehen. Das geht aus einer Statistik des Bezirksamts Harburg hervor. Damit ist seit Oktober 2017 fast jede siebte in Hamburg geschlossene Ehe gleichgeschlechtlich. In 70 Prozent der Fälle handelt es sich um Paare, die zuvor bereits in einer eingetragenen Partnerschaft gelebt und diese nun in eine Ehe haben umwandeln lassen.

Hamburgs Spitzenreiter in Sachen Ehe für alle ist mit 231 gleichgeschlechtlichen Eheschließungen der Bezirk Nord, zu dem unter anderem die Stadtteile Eppendorf, Winterhude und Langenhorn gehören. Das Schlusslicht bildet mit 34 Eheschließungen der Bezirk Wandsbek.

In fast allen Stadtteilen hatten darüber hinaus die Männer zahlenmäßig die Nase vorn: Insgesamt 471 schwule Paare gaben sich seit dem vergangenen Oktober in Hamburg das Ja-Wort, bei den Frauen waren es 329 Paare.

Noch nicht erfasst werden kann die Anzahl der möglicherweise bereits gescheiterten Ehen. Da Paare per Gesetz dazu verpflichtet sind, ein sogenanntes Trennungsjahr abzuwarten, bevor sie sich scheiden lassen, dürften alle seit dem vergangenen Oktober in Hamburg geschlossenen Ehen noch gültig sein.

Hunderte Eheschließungen in SH

Auch in Schleswig-Holstein haben zahlreiche gleichgeschlechtliche Paare geheiratet. Seit dem 1. Oktober 2017 gaben sich allein in Kiel 116 homosexuelle Paare das Ja-Wort. Insgesamt wurden in der Landeshauptstadt im genannten Zeitraum 1118 Ehen geschlossen. Damit ist seit Einführung der Ehe für alle mehr als jede zehnte in Kiel geschlossene Ehe gleichgeschlechtlich. In Lübeck sind von 1191 neu geschlossenen Ehen 117 gleichgeschlechtlich, in Flensburg von 508 Ehen 42.

In allen drei Städten handelt es sich bei einer deutlichen Mehrheit der homosexuellen Ehepartner um Paare, die zuvor bereits in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gelebt und diese nun in eine „richtige“ Ehe haben umwandeln lassen. Recht ausgeglichen ist die Anzahl schwuler und lesbischer Eheschließungen: Insgesamt heirateten in Kiel, Lübeck und Flensburg zusammen 144 Männer ihren Partner und 131 Frauen ihre Partnerin.

Neun Adoptionen in Kiel

In Kiel wurden seit Oktober neun Adoptionen durch lesbische Paare registriert. Dabei handelte es sich laut einem Sprecher ausschließlich um Familien, in denen eine der beiden Frauen das Kind ausgetragen und ihre Partnerin es anschließend adoptiert habe. Fälle, in denen keiner der beiden Adoptivelternteile leiblicher Elternteil des Kindes war, habe es in Kiel seit Einführung der Ehe für alle noch nicht gegeben. In Flensburg kam es bislang noch nicht zu Adoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare, aus Lübeck liegen keine Zahlen vor.

Schleswig-Holsteins wohl prominenteste Ehe wurde unterdes vor wenigen Wochen auf Sylt geschlossen: Modedesigner Guido Maria Kretschmer (53) heirate dort Anfang September seinen langjährigen Partner Frank Mutters.

Wie viele gleichgeschlechtliche Paare sich darüber hinaus auf der nordfriesischen Insel das Ja-Wort gaben, ist nicht bekannt. Hetero- und homosexuelle Ehepaare erfasst das Standesamt dort nicht getrennt. Eine Sprecherin betonte aber, seit Einführung der Ehe für alle habe es „wahnsinnig viel“ Andrang gegeben. Viele Paare kämen extra wegen der schönen Insel-Kulisse zum Heiraten nach Sylt.

Keine Statistik über Adoptionen

Keine Zahlen liegen zu möglicherweise bereits erfolgten Adoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare vor, da Hamburg Bewerbungen von hetero- und homosexuellen Ehepartnern um ein Adoptivkind nicht getrennt erfasst. Darüber hinaus muss ein Kind mindestens ein Jahr lang in sogenannter Adoptionspflege gelebt haben, bevor ein gerichtliches Adoptionsverfahren eingeleitet werden kann.

Adoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare können seit vergangenem Oktober deshalb – wenn überhaupt – nur in Fällen erfolgt sein, in denen ein Partner leiblicher Vater oder leibliche Mutter des Kindes ist und der Partner oder die Partnerin das Kind adoptiert hat - und die Adoptionspflegezeit dadurch entfällt.