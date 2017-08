Hamburg : In Moorfleet steht der erste Tesla-Superakku

vergrößern 1 von 1 Foto: Markus Lorenz 1 von 1

Hamburg | Pionier-Power am Elbdeich: Das Hamburger Ökoenergieunternehmen Lichtblick hat in Moorfleet die erste Tesla-Großbatterie in Deutschland in Betrieb genommen.

Bisher waren die sogenannten großen Powerbacks des US-Unternehmens für Gewerbebetriebe lediglich in Kalifornien und in Australien im Einsatz. Kleinere Powerpack-Einheiten für Privathaushalte sind hierzulande bereits auf dem Markt.

Das große Kraftpaket steht auf dem Gelände der Firma Schlüter & Maack am Moorfleeter Deich und versorgt dieses mit günstigem Grün-Strom. Beim Traditionsunternehmen ist der Energiehunger besonders groß. Der geschäftsführende Gesellschafter Vincent Schlüter: „Wir reinigen Agrarrohstoffe wie Kichererbsen, Linsen und Senfsaat. Das ist sehr energieintensiv.“

Die Tesla-Batterie soll durch intelligente Steuerung Stromkosten reduzieren. Lichtblick-Technik-Chef Christian Appel sagte: „Das Unternehmen kann dabei mehrere tausend Euro Energiekosten im Jahr einsparen.“ Das innovative Power-Paket besteht aus einem großen Batteriewechselrichter sowie den beiden eigentlichen Batterien mit den Speicherzellen; die Gesamtspeicherkapazität liegt bei 190 Kilowattstunden. In Form und Abmessungen erinnern die drei Bauelemente an große Kühlschränke. Kostenpunkt der Anlage: rund 100.000 Euro.

Clou des Tesla-Superakku ist nach Angaben des Hamburger Versorgers der effiziente Einsatz über eine Lichtblick-eigene IT-Plattform namens „Schwarm Dirigent“. Die optimiere die Batterie so, dass sie in Spitzenzeiten einspringe, um den Strombezug aus dem öffentlichen Netz zu verringern. „Aufgetankt“ wird der Speicher vorzugsweise in der Nacht, wenn die Stromkosten niedriger sind und wenn Windstrom im Übermaß zur Verfügung steht. Technik-Chef Appel: „Vernetzt mit den Energiemärkten und vielen anderen dezentralen Speichern gleichen die Batterien Schwankungen im Stromnetz aus und tragen so zu einer stabilen Energieversorgung bei.“

von Markus Lorenz

erstellt am 23.Aug.2017 | 17:26 Uhr