Hamburg-Schnelsen : In der Bank überfallen: Unbekannter feuert Druckluftwaffe

Ein Maskierter überrascht einen 47-Jährigen beim Geldabheben. Die Polizei sucht Zeugen.

04. November 2019, 17:00 Uhr

Hamburg | Ein bewaffneter Unbekannter hat am Sonntagabend einen 47-Jährigen im Vorraum einer Bankfiliale in Hamburg-Schnelsen überfallen und Bargeld gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann beim Geldabheben von einem Maskierten überrascht und unter Vorhalt einer Pistole zur Herausgabe des Geldes aufgefordert.

Es kam zum Gerangel, woraufhin es dem 47-Jährigen gelang, die Bank zu verlassen. Dabei hörte er Schussgeräusche und spürte leichte Einschläge am Rücken. Die Polizei fand später zwei Projektile für Druckluftwaffen, die offenbar auf den Geschädigten abgefeuert wurden. Er blieb unverletzt.

Der Täter floh den Abgaben zufolge über die Oldesloer Straße in den Park am Riekbornweg. Eine Fahndung der Polizei blieb bisher erfolglos.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

schlank

25 bis 30 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

Glatze

dünner Bart von Ohr zu Ohr

er war zum Zeitpunkt der Tat mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Cargohose sowie Sportschuhen bekleidet

Hinweise auf den Täter sowie Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 entgegen.

