Wiedereröffnung nach Brand : Im „Golden Pudel Club“ in Hamburg kann wieder getanzt werden

Hamburg | Der bei einem Feuer schwer beschädigte „Golden Pudel Club“ in Hamburg-St. Pauli feiert am Donnerstagabend seine Wiedereröffnung. Eineinhalb Jahre nach dem Feuer will der legendäre Club um 20 Uhr seine Türen öffnen, wie Mitbetreiber Viktor Marek ankündigte. Der Club hat den Angaben zufolge zunächst donnerstags bis sonntags auf, von September an dann täglich. Welche Änderungen es im „Pudel“ geben wird, wollte Marek zunächst nicht sagen: „Aber es wird schon Neues geben.“

Der „Golden Pudel Club“ war Anfang der 1990er Jahre unter anderem von Schorsch Kamerun, dem Sänger der Punkband „Die goldenen Zitronen“, und Entertainer Rocko Schamoni gegründet worden.

Vor dem Feuer Mitte Februar 2016 hatte es Streit unter den Eigentümern des Gebäudes gegeben. Eine Zwangsversteigerung des Hauses war bereits angesetzt. Besitzer der Immobilie waren Schamoni und Wolf Richter, Bruder des Malers Daniel Richter, die alle aus dem Städtchen Lütjenburg in Schleswig-Holstein kommen. Im Erdgeschoss hatte Schamoni den Club, im ersten Stock Richter ein Café. Unter dem Dach war das „Pudel“-Büro. Die Polizei ermittelte zunächst wegen Brandstiftung, konnte den Verdacht aber nicht erhärten.

Inzwischen hat die Mara & Holger Cassens Stiftung Richters Anteile gekauft und somit eine Sanierung und den Weiterbetrieb überhaupt erst möglich gemacht. Auch Schamonis Anteil solle künftig in die Gemeinnützigkeit überführt werden, sagte Marek.

Eigentlich war die Wiedereröffnung erst für nächstes Jahr geplant. „Das bezog sich aber nur auf das Obergeschoss, für das auch die öffentlichen Gelder bestimmt sind“, erklärte Marek. Die Stadt Hamburg und der Bezirk Altona hatten sich an den Sanierungskosten beteiligt.

Der Pudel gilt als Probebühne für jede Form von Individualität und als Talentschmiede. In der „Elbphilharmonie der Herzen“ trat ein damals noch unbekannter Helge Schneider auf, Sterne-Sänger Frank Spilker stand hinterm Tresen, und Künstler wie Daniel Richter, Albert Oehlen oder Jonathan Meese hängten ihre Bilder an die Wand.

