Wagen sichergestellt : Illegales Autorennen in Hamburg: 29-Jähriger ohne Führerschein überführt

Mit bis zum 120 km/h rasten zwei Pkw über die Straßen Hamburgs. Wer der zweite Fahrer war, steht noch nicht fest.

von shz.de

21. Oktober 2018, 12:31 Uhr

Hamburg | Am Freitagabend stießen Polizisten eines zivilen Videofahrzeugs in Hamburg-Wandsbek in der Ahrensburger Straße auf zwei aggressiv fahrende Pkw. Die Fahrer eines Audi A6 sowie eines Daimler Benz E 220 CDI lieferten sich offenbar ein illegales Autorennen. Beide Fahrzeuge hätten mehrfach deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten und seien dabei auffallend dicht aufeinander gefahren, berichtet die Polizei.

In der Straße Bullenkoppel beschleunigten beide Fahrzeuge und erreichten dabei eine Geschwindigkeit von knapp 110 km/h, wenig später in der Straße Barmwisch sogar eine Geschwindigkeit von 120 km/h. Zulässig sind wie innerorts üblich 50 km/h. Der Daimler Benz konnte von einer beorderten Funkstreife angehalten werden, der Audi entkam, wurde aber später ohne Insassen in der Nähe der Anschrift des Eigentümers gefunden.

Der Daimler Benz konnte von einer beorderten Funkstreife angehalten werden. Der 29-jährige Fahrer zeigte den Beamten zunächst den Führerschein einer anderen Person. Es stellte sich heraus, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wurde nach Prüfung seiner Identität aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Identität seine Kontrahenten ist noch nicht geklärt.

