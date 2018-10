Bahnstrecke Hamburg-Bremen : IC-Unfall im Bahnhof Buchholz: Zwei Hamburger schwer verletzt

Eine 19-Jährige und ein 33-Jähriger wurden beim Überqueren der Schienen von einem Zug erfasst.

von Anja Christiansen

18. Oktober 2018, 12:02 Uhr

Eine 19-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann aus Hamburg sind am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr beim verbotenen Überqueren der Gleise im Bahnhof Buchholz von einem durchfahrenden Intercity Express (IC) erfasst worden. Schwer verletzt wurden sie in Krankenhäuser eingeliefert.

Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Harburg und der Bundespolizeiinspektion Bremen ist nicht auszuschließen, dass zuvor beide Personen, als sie sich auf Bahnsteig 3 befanden, aus unklaren Gründen von einer unbekannten Gruppe von einem anderen Bahnsteig aus provoziert wurden. Daraufhin soll zunächst der 33-Jährige über die Durchfahrtgleise auf die Gruppe zugelaufen sein, gefolgt von seiner 19-jährigen Begleiterin. Beiden gelang es nicht mehr, den Bahnsteig zu erreichen. Mehrere Augenzeugen erlitten einen Schock und wurden anschließend betreut. Sie können laut Polizeiangaben erst in den nächsten Tagen vernommen werden.

Zug kam erst 200 Meter hinter dem Bahnsteig zum Stehen

Der IC 2307 war auf der Fahrt von Hamburg nach Bremen. Buchholz ist kein Haltepunkt dieses Zuges. Durchfahrende Züge passieren den Bahnhof mit bis zu 140 km/h – die Reaktionszeit zum Verlassen der Gleise beim Erkennen eines nahenden Zuges liegt bei rund zwei Sekunden, so die Polizei. Das betroffene Gleis ist für eine Durchfahrtgeschwindigkeit von 110 km/h freigegeben.

Zwar leitete der 59-jährige Lokführer noch eine Schnellbremsung ein und gab Signalpfiffe ab, konnte erst 200 Meter hinter dem Bahnsteig anhalten. Von den rund 430 Passagieren wurde niemand verletzt. Der Zug konnte um 21.48 Uhr nach knapp drei Stunden seine Fahrt fortsetzen. Es verspäteten sich 34 Züge, 13 weitere Züge fielen aus.

Im Einsatz waren 40 Angehörige der freiwilligen Feuerwehr Buchholz, Seelsorger, Sanitäter, ein Notfallmanager der Bahn und mehrere Polizeistreifen.

Täglich betreten Unbefugte Bahnanlagen und bringen sich so in Lebensgefahr

Die Bundespolizei warnt weiterhin vor Lebensgefahr beim Betreten von Bahnanlagen. So ist am 22. September ein 16-jähriger Jugendlicher in Lunestedt bei Bremerhaven von einem Güterzug überrollt worden, als er vom Bahnsteig aus über die Gleise lief. Am 15. Oktober verstarb eine 16-jährige Schülerin in Stade an einem Bahnübergang, den sie trotz geschlossener Schranken überquerte. Täglich werden Gleisüberschreitungen gemeldet.

Wenn Züge Schnellbremsungen einleiten müssen, wird strafrechtlich wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Das Überqueren von Bahnübergängen bei sich schließenden Schranken wird bei Autofahrern mit 700 Euro Bußgeld und dreimonatigen Fahrverboten geahndet. Und auch Fußgänger werden mit 350 Euro beim Betreten von Bahnübergängen belangt.

