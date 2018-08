Hamburger Verkehrsverbund : HVV will ab 2019 wieder Preise erhöhen

Die Preiserhöhung begründet der HVV mit höheren Kosten unter anderem für Dieselkraftstoff, Strom und Personal.

von dpa

30. August 2018, 14:17 Uhr

Hamburg | Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) will zum 1. Januar 2019 die Preise erneut erhöhen. Eine Tarifanhebung um durchschnittlich 2,1 Prozent solle beantragt werden, die politischen Gremien würden darüber in den kommenden Wochen beraten, teilte der HVV am Donnerstag mit.

Die Preiserhöhung für Bus und Bahn begründet der HVV mit höheren Kosten unter anderem für Dieselkraftstoff, Strom und Personal. „Die jährliche Tarifanpassung gleicht die Kostensteigerungen bei den Verkehrsunternehmen aus. Sie trägt dazu bei, die hohe Qualität und den ständigen Ausbau des Angebots im HVV zu sichern“, sagte HVV-Geschäftsführer Lutz Aigner.

Die CDU-Fraktion forderte den rot-grünen Senat auf, eine Erhöhung nicht zu genehmigen. Denn damit läge die Preissteigerung bei den Tickets für Bahnen, Busse und Fähren wieder über der Inflationsrate.

Fahrgäste reagierten extrem sensibel auf zu hohe Preise. „Hamburg ist Stauhauptstadt unter den deutschen Großstädten. Wer aber den Kampf gegen die 'Staustadt Hamburg' gewinnen will, darf bei den Öffis nicht ständig kräftig an der Preisschraube drehen“, sagte der CDU-Abgeordnete Dennis Thering.