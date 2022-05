Nahverkehr in Hamburg : HVV meldet mehr als eine Million vergebene 9-Euro-Tickets

Der Ansturm auf das günstige 9-Euro-Ticket ist vor dem Start am 1. Juni auch in Hamburg enorm. In die beeindruckende Zahl von Ticketbesitzern rechnet der HVV allerdings auch bestehende Abonnenten hinein.

Am Mittwoch fällt der Startschuss für das 9-Euro-Ticket in ganz Deutschland. Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) meldet jetzt bereits einen enormen Ansturm auf die günstigen Fahrkarten. „Eine Million 9-Euro-Tickets sind bereits vergeben“, verkündet HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt. Allerdings: Neu verkauft hat der Verkehrsverbund nur zirka 3...

