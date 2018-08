Hamburg : HVV-Bereich soll bis zur Nordsee gehen

Ein sechster Tarifring soll in den Verkehrsverbund aufgenommen werden. Der Ring „F“ soll bis Cuxhaven reichen.

Hamburg | Zahlreiche Bahnstrecken in Niedersachsen sollen in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) aufgenommen werden: Strecken in den Kreisen Cuxhaven, Heidekreis, Rotenburg (Wümme) und Uelzen sollen künftig den Ring „F“ bilden, informiert der NahverkehrHamburg.

Die Erweiterung solle allerdings nur auf ausgewählten Bahnstrecken gelten und nicht im Busverkehr. Außerdem gelte das Angebot nur für Zeitkarten. Einzeltickets bleiben vorerst außenvor. So sei beispielsweise die Linie RE5 nach Cuxhaven nur mit Zeitkarten (wie Monatstickets) befahrbar. HVV-Einzeltickets gebe es dort lediglich bis Hemmoor – auf halber Strecke zwischen Stade und Cuxhaven.

Das Hamburger Abendblatt (Dienstag) berichtet, dass die Ausweitung nach Niedersachsen als Vorbild für Veränderungen im südlichen Schleswig-Holstein dienen könnte. Demnach sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Hans-Jörn Arp, man solle sich auch in Steinburg auf den Schienenverkehr konzentrieren, so könnten beispielsweise Itzehoe und Elmshorn einbezogen werden. Der Kreis bemüht sich schon länger um eine Aufnahme in den HVV.

Das geplante Vorhaben wirft die Frage auf, ob es irgendwann ein einheitliches Nord-Ticket geben würde. Ein Nahverkehrs-Gutachten sei zu dem Schluss gekommen, dass Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen eine Tarifallianz anstreben sollten, so SH-Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP).