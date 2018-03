Hamburg : Hund stirbt in eiskalter Alster

Eine Passantin sah das Tier im Wasser treiben, doch sie hatte kein Handy dabei.

von shz.de und Florian Büh

05. März 2018, 16:35 Uhr

Hamburg | Trauriger Einsatz, nicht nur für Tierfreunde: Eine Fußgängerin hatte am Montagmorgen an der Hindenburgbrücke in Hamburg einen Hund im eiskalten Wasser treiben sehen. „Ich hatte kein Mobiltelefon dabei und musste erst jemanden finden, der die Feuerwehr rufen konnte. Hinten war das Tier schon ganz gelähmt“, berichtete sie.

Die Freiwillige Feuerwehr Fuhlsbüttel rückte schnell mit einem Schlauchboot auf die Alster aus, für das Tier kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Besitzer des gepflegten und mit einer Hundemarke ausgestatteten Tieres konnte noch nicht ermittelt werden. Ebenso blieb unklar, warum der Hund in die Alster geriet.

