Corona kreativ : Home-Office auf dem Wasser für gestresste Eltern

Beim Flusskreuzfahrtunternehmen von Mareijke und Heiko Buhr gibt es ein neues Geschäftsmodell: Das Hausboot-Office.

08. Mai 2020, 17:15 Uhr

Hamburg | Es ist ein Idyll mitten in Corona-Zeiten, das Mareijke und Heiko Buhr da auf die Beine, genauer gesagt aufs Wasser gestellt haben: Die „Sutje“, ein knapp zwölf Meter langes und zweieinhalb Meter breites Boot, voll ausgestattet, mit Bett, Küche und Wlan. Normalerweise veranstalten die beiden Flusskreuzfahrten mit ihrem Hauptunternehmen, das gerade brach liegt. Die Sutje liegt direkt an der Dove-Elbe, wo auch das Ehepaar lebt, umschwärmt von Entenfamilien, Wasser und einer prachtvollen Ruhe am Deich.

Die zündende Idee: Mit ihrem Unternehmen „Hamburgboats“ vermieten sie das Schiff normalerweise für 128 Euro täglich an Ruhesuchende und Wasserfreunde, gerne auch länger. Als „schwimmende Ferienwohnung“ bezeichnet Inhaber Buhr die nur 15 Minuten vom Hamburger Zentrum entfernte Sommerfrische. Wegen Corona fällt das flach. Deshalb vermieten sie es nun an Personen, die notgedrungen Home-Office machen müssen, also meist unter widrigen Umständen wegen der Pandemie zuhause arbeiten.

Gerade gestresste Mütter und Väter nutzen das Angebot der Buhrs, für 60 bis 90 Euro am Tag ihre Jobtelefonate und weiteres in diesem stressunverdächtigen Ökotop zu erledigen. Kaffeekanne, einladende Sofa-Liegeecke, Satelliten-TV und Einssein mit dem Wasser im Liegestuhl am Bug inklusive. Bereits an zwölf Leute habe er die Sutje somit bereits seit April vermietet. „Gerade für geistig Arbeitende, Kreative ist es klasse“, preist Buhr sein Idyll an. Die meisten mieten die Sutje für einen Tag – anders als Touristen aber ohne Übernachtung.

Wie neulich der gestresste Vater aus Bergedorf, Mitarbeiter im Büro einer Zigarettenfabrik, der im Home-Office mit zwei kleinen Kindern schnell die Faxen dicke hatte und von seiner Frau einen Tag hier am Wasser geschenkt bekam. „Man hat hier das Geplätscher des Wassers, Möwengeschrei, die Ruhe, die man braucht“, sagt Mareijke Buhr. Sie und ihr Mann, dieser in vierter Generation in der Binnenschifffahrt tätig, veranstalten normalerweise Fahrten von zweieinhalb Stunden bis zehn Tagen. Nun hat die Corona-Krise auch sie erwischt, sie reagieren kreativ.

Zwar würde das neue kleine Geschäftsmodell gerade mal die Liege- und Nebenkosten der Sutje decken, doch sei man als Schiffsunternehmer Krisen gewohnt – bei Packeis gebe es auch monatelangen Verdienstausfall, berichtet Heiko Buhr – und habe hierfür Rücklagen gebildet. Auch bei der Sutje, voriges Jahr aus England rüber transportiert, überlässt man nichts dem Zufall.

Im 30 Quadratmeter großen Boot gibt es sogar Klimaanlage und Fußbodenheizung. Es kann sich komplett selbst ver- und entsorgen, hat eine Abwasserpumpe und Solarstrom. Genau das richtige, um in Corona-Zeiten einen entspannten Arbeitstag samt Videokonferenz vom Boot aus zu verleben und am Abend wieder zur geliebten Familie zurückzukehren.