Hamburger Hafen : HHLA und Hapag Lloyd stoppen Umschlag von Atombrennstoffen

Berichten zufolge wurden 2017 rund 150 Atomtransporte über den Hamburger Hafen abgewickelt. Damit soll jetzt Schluss sein.

von dpa

11. April 2018, 12:35 Uhr

Hamburg | Der Hamburger Hafenkonzern HHLA und die Reederei Hapag Loyd wollen künftig keine Atombrennstoffe mehr im Hafen umschlagen. Entsprechende Verzichtserklärungen hätten beide Unternehmen gegenüber der Wirtschaftsbehörde abgegeben, bestätigte eine Sprecherin am Mittwoch.

In dem vom Januar datierten Schreiben von Hapag-Lloyd-Vorstandschef Rolf Habben Jansen heißt es: „Dem Senat ist es ein Anliegen, dass im Hamburger Hafen keine Kernbrennstoffe umgeschlagen werden. Wir sind gerne bereit, den Senat in dieser Hinsicht zu unterstützen.“ Derselbe Wortlaut findet sich auch in einem Schreiben von HHLA-Vorstand Jens Hansen vom Februar. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet.

Er habe mit beiden Unternehmen konstruktive Gespräche geführt, sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos). „Wir wollten erreichen, dass es einen freiwilligen Verzicht gibt. Das ist gelungen.“ Er kündigte an, auch mit anderen Hafenunternehmen entsprechende Gespräche zu führen. Laut „Abendblatt“ wurden allein im vergangenen Jahr rund 150 Atomtransporte über den Hamburger Hafen abgewickelt.

SPD und Grüne hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, bei den Unternehmen darauf hinzuwirken, „im Wege der Selbstbeschränkung auf den Umschlag und seeseitigen Transport“ von Kernbrennstoffen im und durch den Hafen hinzuwirken.