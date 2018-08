Hamburger Hafenkonzern : HHLA bleibt auf Wachstumskurs

Der Jahresstart war erfolgreich, der operative Gewinn ist dank wachsendem Containerumschlag nach oben gegangen.

14. August 2018, 06:38 Uhr

Hamburg | Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat ihren Wachstumskurs 2018 fortgesetzt. Sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis seien auf Konzernebene in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum sehr guten Vorjahr leicht gestiegen, teilte der Hafenkonzern am Dienstag in Hamburg mit.

Im stärkeren, börsennotierten Teilkonzern Hafenlogistik verbesserte sich der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2018 um 1,6 Prozent auf 617 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 0,8 Prozent auf rund 91,4 Millionen Euro. Der Containerumschlag legte um 1,2 Prozent auf 3,6 Millionen Standardcontainer (TEU) zu.