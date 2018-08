Hamburg : Heiß diskutiert: Burlesque-Tänzerinnen bei Senatsfest

Beim Hamburger Landesfest standen neben Shantychor und Schifferklavier auch die Gruppe „The Sinderellas“ auf der Bühne.

von Christin Lempfert

30. August 2018, 12:32 Uhr

Hamburg | Shantys, Schifferklavier, Burlesque und Hip-Hop – alles Auftritte beim Hamburger Landesfest des rot-grünen Senates vor 4000 Gästen, das von Dutzenden Unternehmen gesponsert wurde. Diese Veranstaltung wird aktuell in Politikerkreisen und den Medien, aufgrund des Auftritts der Tänzerinnen „The Sinderellas“, hitzig diskutiert.

Die Diskussion liegt darin begründet, dass die Künstlergruppe New Burlesque tanzt. Das ist eine eigenständige Form des erotischen Tanzes, bei dem Frauen in humorvoll-fantasievoller Weise auftreten. Sie dient primär der nicht-erotischen Unterhaltung und weniger der erotischen Animation.

Ihre Bühnen-Show beschreiben sie mit „Let there be more sin“: „Lassen Sie sich verführen zu einer sündigen Reise für alle Sinne mit atemberaubender Akrobatik, wunderschönen Balladen, rockendem Swing und knisternden Burlesque Performances, die ihresgleichen suchen.“

Irritierte Nachfragen zur Showeinlage

Viele Herren sollen bei der Veranstaltung ihre Telefone gezückt und den Auftritt der Tänzerinnen gefilmt haben, schreibt das Hamburger Abendblatt. Bei anderen hätte die Darbietung eher für Abneigung gesorgt. „Diese Showeinlagen waren für einen offiziellen Anlass der Stadt völlig unpassend. Mich haben viele irritierte Nachfragen dazu erreicht“, sagte Hamburgs Grünen-Chefin Anna Gallina am Mittwoch gegenüber dem Abendblatt. Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks nannte den Auftritt für den Rahmen ebenfalls „völlig unpassend“ und fügte hinzu: „Wenn dies der Versuch war, ein wenig Hamburger Nachtleben nach Berlin zu holen, ist das gründlich schief gegangen.“

„Wenn die Senatskanzlei meint, dass solche Auftritte passend für ein solches Fest sind, muss sie sich im Klaren sein, dass das nicht jeder gut findet. Meinen Geschmack trifft es nicht“, sagte CDU-Fraktionsvize Birgit Stöver. Eine große Debatte müsse man daraus aber auch nicht machen. FDP-Fraktionschef Michael Kruse vertrat die Meinung, die „künstlerischen Darbietungen“ seien „unterhaltsam und ein Gewinn für den Abend“ gewesen.

NDR: Nichts mit der Programmwahl zu tun

Senatssprecher Jörg Schmoll verteidigte das Programm ebenfalls: „Das Musik- und Unterhaltungsprogramm bildet das facettenreiche Kulturleben unserer Stadt ab“, so Schmoll. „All dies gehört zu Hamburg.“ Der NDR betonte, dass die Bühne zwar ein Logo des Senders getragen habe, dass dieser Teil des Bühnenprogramms aber allein durch die Landesvertretung Hamburg ausgewählt worden sei.