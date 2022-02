Hamburg : Hauptbahnhof: Erneut Verstöße in „Waffenverbotszone“

Auch in der Nacht zum Sonntag haben sich mehrere Menschen nicht an die „Waffenverbotszone“ im Hamburger Hauptbahnhof gehalten. Bei Kontrollen der Bundespolizei wurden 24 Verstöße gegen das temporäre Verbot festgestellt, wie ein Sprecher am Sonntag sagte. Darunter seien sechs gegen das Waffengesetz gewesen.

Zusätzlich verstießen nach Angaben der Bundespolizei 23 Menschen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gegen vier kontrollierte Personen bestanden zudem bereits Haftbefehle. Insgesamt waren in der zweiten Nacht der Aktion somit mehr Menschen mit gefährlichen Gegenständen und Waffen unterwegs - in der Nacht zum Samstag hatte es 13 Verstöße gegen die neue Ve...

