Verkehr, Digitalisierung und Gewerbe : Handelskammer: Hamburg fehlt Dynamik

Der Wunschzettel der Wirtschaft für Hamburgs neuen Bürgermeister Peter Tschentscher ist lang.

von Markus Lorenz

05. April 2018, 18:31 Uhr

Hamburg | Die Handelskammer hat Peter Tschentscher (SPD) am Donnerstag eine Reihe von Forderungen mit auf den Weg gegeben. Handlungsbedarf sieht die Vertretung der 160.000 Hamburger Firmen vor allem bei Verkehr, Digitalisierung und Gewerbeflächen. Präses Tobias Bergmann: „Von früheren Wachstumstreibern der Stadt gehen zuletzt keine kräftigen Wachstumsimpulse mehr aus. Deshalb müssen gerade auch von der Politik mehr Impulse für neue Dynamik kommen.“

In ihrer Zwischenbilanz nach drei Jahren Rot-Grün im Rathaus lobten Bergmann und Kammer-Hauptgeschäftsführerin Christi Degen zwar die „vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft“ – um dann aber Hamburgs Wachstumsschwäche zu kritisieren. Seit rund einem Jahrzehnt lege die Wirtschaftsleistung im Bundesländervergleich nur unterdurchschnittlich zu.

Die größten Defizite gebe es bei der Infrastruktur. So sieht die Kammer die Flächenpolitik des Senats kritisch, und fordert die Ausweisung von „deutlich mehr attraktiven Industrie- und Gewerbeflächen“. Auch sei das Straßennetz „störanfällig“, die Stadt belege bei Staus „regelmäßig traurige Spitzenplätze“. Als eine Ursache dafür macht die Kammer Zweite-Reihe Parker aus und schlägt ein Überwachungsprogramm vor, um das Phänomen anzugehen.

Ferner betonen Bergmann und Co., der Ausbau des Radwegenetzes dürfe nicht auf Kosten des Parkraums gehen. Um das überregionale Straßennetz zu entlasten, schlägt die Handelskammer erneut eine direkte Straßenverbindung von Ahrensburg nach Norderstedt vor.

Viel Luft nach oben sieht die Wirtschaftsvertretung überdies bei der Digitalisierung. Der Senat müsse mehr unternehmen, um Schülern entsprechende Kompetenzen zu vermitteln. Unerlässlich sei überdies der „schnelle und anspruchsvolle Ausbau der digitalen Infrastruktur“. In Gewerbegebieten, so Bergmann, sollte die Stadt künftig ausschließlich Glasfasertechnologie fördern. Für Hamburgs Unternehmen sei dies eine zentrale Frage der Standortqualität. „Nur eine Metropole mit zeitgemäßer Netzinfrastruktur macht es Unternehmen möglich, den digitalen Wandel erfolgreich mitzugehen und am Wachstum teilzuhaben.“