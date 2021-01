Einzelunterbringung : Hamburgs Winternotprogramm schafft weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose

Die Notunterkünfte werden nicht von allen Obdachlosen genutzt. Bis zu 35 Menschen können künftig einzeln untergebracht werden.

Hamburg | Das Winternotprogramm der Stadt Hamburg bietet von Montag an zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose an. Neben den bestehenden Möglichkeiten können an dem neuen Standort bis zu 35 Personen mit besonderen psychischen und physischen Beeinträc...

