Zwei statt drei Tage : Hamburgs Polizei verkürzt Bewerbungstests

Hamburg | Hamburgs Polizei drückt bei den Bewerbungsverfahren aufs Tempo. Statt drei Tagen soll der Einstellungstest nun nur noch zwei Tage dauern – ohne dass die Anforderungen gesenkt werden. Möglich macht dies eine Zusammenarbeit mit dem Athleticum der Uniklinik Eppendorf (UKE). Das Kompetenzzentrum für Sport- und Bewegungsmedizin am UKE - das auch die Bundesliga-Kicker des HSV medizinisch betreut - wickelt für angehende Polizisten fortan den Sporttest und die medizinische Tauglichkeitsuntersuchung in einem Rutsch ab.

Die Polizei will so unter anderem verhindern, das vor allem auswärtige Bewerber abspringen, weil sich die Einschätzung des Fitnesszustandes hinzieht. „Das Ergebnis der Umstrukturierung ist ein bewerberfreundlicheres und serviceorientierteres Verfahren“, sagte Polizeivizepräsident Wolfgang Brand gestern bei der Vorstellung des neuen Modells.

Noch, so Brand, sei Hamburgs Polizei in der komfortablen Lage, aus jährlich 4000 bis 5000 Bewerbern die besten herauspicken zu können. Zum Einstellungstest werden etwa 1300 Frauen und Männern geladen, die von nun an binnen 24 Stunden ihre Sport- und Medizinprüfung am UKE durchlaufen werden.

Am Ende halten sie ein fertiges Gesundheitszeugnis des Athleticums in Händen. Bisher hatte sich das Verfahren in einigen Fällen länger ausgedehnt, etwa wenn bei Nachfragen erst externe Fachleute kontaktiert werden mussten. An der Uniklinik sei jedweder Sachverstand vor Ort vorhanden, betonten die Verantwortlichen.

Das Verfahren ist laut Polizei einzigartig in Deutschland. Julia Schmidt, stellvertretende ärztliche Leiterin des UKE Athleticums: „Als universitäres Kompetenzzentrum für Sport- und Bewegungsmedizin versorgen wir seit 2015 Bundeskaderathleten und seit 2012 die Profis des HSV auf höchstem medizinischen Niveau. Jetzt kann auch die Hamburger Polizei von diesen Erfahrungen profitieren.“

Der Stadtstaat wappnet sich mit den schnelleren Bewerbertestes für die beschlossene Einstellungsoffensive. Bis 2020/2021 will Hamburg 300 zusätzliche Polizeistellen schaffen. Schon jetzt, so berichtete Leiter Thomas Model, platze die Polizeiakademie in Alsterdorf aus allen Nähten. Wegen der Vielzahl der Polizei-Azubis müssten dort demnächst Duschkabinen aufgestellt werden. Die Essenseinnahme in der Kantine kann nur noch gruppenweise erfolgen.

von Markus Lorenz

erstellt am 17.Aug.2017 | 08:19 Uhr