Ehemaliger Baumarkt : Hamburgs letztes provisorisches Flüchtlingsheim schließt

29.Nov.2017

Hamburg | Die Etagenbetten in der kahlen Halle haben keine Matratzen mehr, die Schränke sind leer. Nur an die Wand gekritzelte deutsche Vokabeln oder einige Kinderzeichnungen erinnern noch an die Bewohner. Die letzte provisorische Flüchtlingsunterkunft Hamburgs, ein ehemaliger Baumarkt im Ortsteil Meiendorf, schließt am Donnerstag offiziell. Die Bewohner – in der Spitze waren es mehr als 560 – haben die Erstaufnahme schon verlassen. Sie wurden meist in Folgeunterkünften oder Erstaufnahmen mit größerer Privatsphäre untergebracht. Derzeit laufen noch Aufräumarbeiten. „Ich bin erleichtert und froh, dass wir die letzte prekäre Unterkunft schließen können“, sagt Flüchtlingskoordinator Anselm Sprandel.

Die provisorischen Flüchtlingsheime in Baumärkten oder Hallen in Hamburg werden nicht mehr benötigt, weil die Flüchtlingszahlen zurückgingen. Derzeit müssen nach Angaben des Zentralen Koordinierungsstabs Flüchtlinge (ZKF) lediglich noch rund 250 Neuankömmlinge pro Monat untergebracht werden.

Mehr als 800.000 Asylsuchende kamen allein 2015 nach Deutschland. Insgesamt 14 Gewerbe- oder Sporthallen nutzte die Stadt Hamburg zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. In die leere Halle, in der in Meiendorf einst Werkzeuge oder Glühbirnen verkauft wurden, zogen im Februar 2016 Flüchtlinge ein. Mit Stellwänden wurden provisorisch Abteile eingerichtet – getrennt nach Familien und Alleinreisenden. 28 Betten gab es im größten Raum. „Die Menschen waren sehr erfinderisch, sich mit Bettlaken oder Tüchern Privatsphäre zu schaffen“, berichtet Mona Geisler vom Unterkunftsmanagement bei einem Rundgang und zeigt auf einen Fetzen Stoff, der an der Wand zurückgeblieben ist.

Wie eine kleine Stadt war die Flüchtlingsunterkunft aufgebaut: In Containern um die 2650 Quadratmeter große Baumarkt-Halle herum gab es eine Grundschule, ein Elterncafé, eine Arztpraxis, eine Quarantäne-Station, einen Waschsalon und eine Kleiderkammer. Die Gartenabteilung des Baumarktes wurde zur Kantine mit Platz für 200 Gäste. An der Tür zur Kita hängen noch die Namen der Jungen und Mädchen, die sie einst besuchten. Auch ein Piratenschiff, eine Puppe und Fingermalfarbe sind zurückgeblieben. „Die Sachen werden wir weiterspenden“, erklärt der stellvertretende Leiter der Einrichtung, Günther Bauer von der Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Er freue sich für die Menschen, dass sie nun eine bessere Unterkunft gefunden hätten. „Doch beim Anblick der leeren Räume wird man schon ein wenig wehmütig. Wir waren hier eine große Gemeinschaft“, sagt Bauer. Natürlich habe es auch Konflikte gegeben, wenn so viele Menschen mit so unterschiedlichem Hintergrund zusammenkommen. „Doch unser Bewohnerrat hat sehr geholfen, Streit zu schlichten.“

Einige Hallen sollen als Reserve erhalten bleiben - so auch der frühere Baumarkt in Meiendorf. „Weltweit sind große Flüchtlingsströme unterwegs und wie sie sich auf Europa und damit heruntergebrochen auf Hamburg auswirken, vermögen wir nicht zu prognostizieren“, sagt Sprandel. Die Stadt will vorbereitet sein - auch wenn so weiter Kosten für Miete und Sicherheitspersonal anfallen.