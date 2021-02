Zweifel an Konformität : Hamburger Zoll verhindert Einfuhr von rund 7,5 Millionen Schutzmasken aus China

Bei vielen der Masken fehlte beispielsweise Hinweise zur Produktkategorie oder eine CE-Kennzeichnung.

Hamburg | Der Zoll in Hamburg hat in den vergangenen zwei Monaten die Einfuhr von mehr als 7,5 Millionen Schutzmasken aus China verhindert, die nicht den Normen entsprechen. Dies teilte das Hauptzollamt am Dienstag mit. „Häufige Mängel waren unter anderem fehlende...

