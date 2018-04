Fachkräftemangel : Hamburger Spediteuren fehlt der Nachwuchs

Der Umsatz wächst jährlich, aber qualifizierte Auszubildende sind Mangelware.

von Markus Lorenz

24. April 2018, 19:49 Uhr

Hamburg | Die Laune der Hamburger Spediteure müsste beim Blick auf die Geschäftszahlen eigentlich blendend sein. Dennoch gaben sich die Verantwortlichen des Vereins Hamburger Spediteure (VHSp) bei ihrer Jahresversammlung Dienstag besorgt. Die Boom-Branche habe mit etlichen Baustellen zu kämpfen, allen voran mit einem zunehmenden Mangel an Fachkräften und Azubis, mit zeitraubenden und kostspieligen Abfertigungsprozessen im Hafen sowie mit einer fehlenden Hafenstrategie der rot-grünen Landesregierung.

„Wir vermissen einen Masterplan für den Hafen vom Senat“, klagte der scheidende Vereinsvorsitzer Johann P. Schryver. „Der geltende Hafenentwicklungsplan stammt aus 2011, inzwischen dreht sich die Welt aber immer schneller.“ Die Spediteure lehnen zusätzlichen Wohnungsbau im Hafengebiet entschieden ab. Die zur Disposition stehenden Flächen auf Steinwerder sollten nach ihrer Überzeugung ausschließlich für Hafenwirtschaft und Industrie zur Verfügung stehen.

Trotz des seit Jahren stagnierenden Umschlags in Deutschlands größtem Hafen geht es für die 350 organisierten Speditionen steil bergauf. In einer Umfrage des Vereins berichteten nahezu zwei Drittel der Betriebe von höheren Umsätzen und positiven Gewinnerwartungen. „Viele Speditionen machen ihre Geschäfte zunehmend mit Transporten in anderen Häfen“, erklärte VHSp-Vize-Geschäftsführer Thomas Schröder.

Ein Viertel der Ausbildungsplätze unbesetzt

Zugleich beklagt fast jeder zweite Spediteur fehlendes kaufmännisches Fachpersonal. Auch Fahrer und Auszubildende seien immer schwerer zu finden. Der neue Vereinschef Willem van der Schalk: „Qualitativ und quantitativ“ sei das Angebot an Lehrstellenbewerbern bedenklich. In diesem Jahr konnte bislang ein Viertel der Ausbildungsplätze nicht besetzt werden.

Der Verein will daher intensiver für den Speditionsberuf werben und auch Bedenken über Jobverlust durch Automatisierung zerstreuen. Van der Schalk: „Wir wollen das Berufsbild für junge Leute sexy machen.“ Geschehen soll das vor allem über Schulbesuche und eine eigene Ausbildungsmesse.

Probleme sehen die Firmen der Branche im neuen System von Zeitfenstern zur Lkw-Warenabfertigung an den Conatinerterminals. Die Vergabe solcher Slots sei alternativlos, funktioniere in der Praxis aber nicht.

Ein Dauerärgernis bleibt die in Deutschland übliche Zahlung der Einfuhrumsatzsteuer direkt beim Import. In anderen EU-Ländern werde die Steuer erst nach dem Weiterverkauf der Ware verrechnet. Van der Schalk: „Es geht um Milliarden Euro an Liquidität, die Importeure und Speditionen für mehrere Tage oder Wochen vorschießen müssen.“