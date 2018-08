Unterdrückte Nebenfächer : Hamburger Schuldirektoren: Unser Abitur unterläuft den Bildungsanspruch

Das Problem sind die Nebenfächer, schreiben die Schulleiter. Sie bemängeln die Tendenz zur Drei-Fächer-Schule.

von dpa

29. August 2018, 12:59 Uhr

Die Schulleiter der Hamburger Gymnasien haben die Qualität des Abiturs in der Hansestadt kritisiert. „Die Abiturregelungen tolerieren zu viele schwache Leistungen und unterlaufen so den Anspruch an allgemeine Bildung“, schrieben die Direktoren in einem Positionspapier, das am Mittwoch bekannt wurde.

Zwar zeige sich, dass sich die Leistungen durch das Zentralabitur eher verbessert hätten, sie beschränkten sich jedoch auf einen schmalen Korridor aus Deutsch, Englisch und Mathematik. Es gebe die Tendenz zur Drei-Fächer-Schule.

Andere Angebote wie eine zweite Fremdsprache, Musik oder Chemie/Physik würden von den Schülern kaum gewählt, die Kurse kämen oft nicht zustande. Die Schulleiter fordern unter anderem eine Erhöhung der allgemeinen Anforderungen in der Abiturprüfung. Zuvor hatten das „Hamburger Abendlatt“ und der Sender NDR 90,3 über das Thema berichtet.