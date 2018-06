Messerattacke an der Reeperbahn : Hamburger Polizei nimmt mutmaßlichen Messerstecher fest

Bei einem Streit wurde ein 27-Jähriger durch einen Stich in den Bauch verletzt. Nun wurde ein Tatverdächtiger ermittelt.

von dpa

15. Juni 2018, 14:36 Uhr

Hamburg | Die Hamburger Polizei hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Messerstecher festgenommen. Gegen den 23-jährigen Verdächtigen werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Er soll am frühen Morgen des 3. Juni aus einer vierköpfigen Gruppe heraus einen 27-Jährigen mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Daraufhin war die Gruppe laut Polizei in den S-Bahnhof Reeperbahn geflohen.

Zuvor seien die vier Männer mit dem Opfer und dessen Begleiter in Streit geraten. Auch gegen die drei mutmaßlichen Mittäter werde ermittelt, allerdings nur wegen gefährlicher Körperverletzung, hieß es.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 040/4286-56789 bei der Polizei zu melden.

