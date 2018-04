Vorzeigebetriebe : Hamburger Gastronomen werben mit neuem Hygienesiegel

Ab Mai können Betreiber mit einem Aufkleber in der Fensterscheibe oder an der Tür ihr Lokal anpreisen.

von Markus Lorenz

03. April 2018, 19:32 Uhr

Hamburg | Augen auf beim Restaurantbesuch: In Hamburg sollen Gäste künftig schon an der Tür erkennen können, ob sie ein besonders sauberes Lokal betreten. Der rot-grüne Senat hat am Dienstag die Einführung eines Hygienesiegels für gastronomische Betriebe ab Mai beschlossen. Anwendung finden soll es überall dort, wo vor Ort Speisen verkauft und verzehrt werden, außer Restaurants auch Kantinen, Imbisse, Cafés, Bäckereien, Backfilialen mit Café, Eisdielen und Fleischereien.

Foto: BGV

„Kunden möchten wissen, wie es um die Hygiene und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben in ihrem Lieblingsrestaurant steht“, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). Das eigens für Hamburgs geschaffene Siegel sei dafür ein leicht erkennbares und eindeutiges Instrument. „Wir erhöhen die Transparenz zugunsten der Verbraucher und setzen einen Anreiz für hohe Hygienestandards.“

Indes solle niemand an den Pranger gestellt werden, versicherte die Senatorin. Das Label werde nur für Lokale vergeben, die bei den amtlichen Lebensmittelkontrollen mit „Sehr gut“ und „Gut“ abschneiden. Auch sei die Teilnahme freiwillig. Allerdings hofft der Senat, dass Gastwirte die Sauberkeit in ihren Häusern verbessern, um mit dem Siegel werben zu können.

Etwa 6000 Gastro-Betriebe gibt es in der Stadt, von denen nach Angaben der Gesundheitsbehörde zwischen 40 und 50 Prozent bei Hygienekontrollen mit „gut“ oder „sehr gut“ abschneiden. Knapp 3000 von ihnen wären damit aktuell berechtigt, das Siegel zu nutzen, dessen Ausstellung kostenlos erfolgen soll.

Zusätzliche Prüfungen gibt es dafür nicht. Die Bewertung findet im Rahmen regelmäßiger Routinekontrollen der amtlichen Lebensmittelüberwachung statt. Überprüft wird die allgemeine Sauberkeit in den Räumlichkeiten, die Einhaltung vorgeschriebener Kühl- beziehungsweise Warmhaltetemperaturen, die Verlässlichkeit der Eigenkontrollen sowie das Hygienemanagement im Betrieb.

Hamburg erprobt eigenes Modell

Mit dem Siegel-Konzept schlägt Hamburg einen Sonderweg in der langjährigen Debatte um Hygienekennzeichnung in der deutschen Gastronomie ein. Schon 2011 hatte die Hansestadt die Einführung einer verbindlichen Hygieneampel angekündigt, die auch weniger saubere Lokale kenntlich gemacht hätte.

Laut Prüfer-Storcks fehlt dafür jedoch bis heute die rechtliche Grundlage des Bundes. Um den Stillstand zu überwinden, erprobe Hamburg nun ein eigenes Modell. Mit an Bord sind der Gastro-Verband Dehoga, die Bäcker- und die Fleischerinnung sowie Handwerks- und Handelskammer.

Niedersachsen hat eine Hygiene-Ampel zuletzt erprobt und verworfen, weil zu wenige Betriebe mitmachten. Auch NRW hat entsprechende Pläne vor kurzem beerdigt. Prüfer-Stocks blickt dagegen lieber nach Dänemark, wo seit 2001 Smileys auf die Sauberkeit in Restaurants hinweisen. „Dort ist Hygieneniveau in den Betrieben gestiegen.“