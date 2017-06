Mehr Passagiere : Hamburger Flughafen startet durch: Halbe Milliarde für Ausbauten

vergrößern 1 von 1 Foto: Hamburg Airport 1 von 1

Hamburg | Fast zehn Prozent mehr Passagiere in den ersten fünf Monaten 2017 - an Hamburgs Airport ist kein Ende der Rekordjagd in Sicht. Nach dem furiosen Jahresbeginn erwartet Geschäftsführer Michael Eggenschwiler nun doch das Erreichen des neuerliche Bestwerts von mehr als 17 Millionen Fluggästen.

Und der Höhenflug soll anhalten, so wollen es die Hamburger Politik und die Airport-Manager. Um mittel- und langfristig für eine weitere Passagierzunahme gewappnet zu sein, investiert der fünftgrößte deutsche Flughafen in den kommenden zehn Jahren 540 Millionen Euro in Ausbaumaßnahmen. „Wir verschaffen uns Luft für weiteres Wachstum“, sagte Eggenschwiler am Dienstag bei der Vorstellung der Pläne. Im Mittelpunkt stünden mehr Komfort für Passagiere, weniger Bus- und Fußgängerverkehr auf dem Vorfeld sowie schnellere Flugzeugumläufe. Bis Mitte der 2020er Jahre soll es in Fuhlsbüttel 13 zusätzliche Gates geben, rund ein Viertel mehr als bisher.

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:

Ausbau Pier Süd Sechs neue Gates/Wartebereiche, dadurch weniger Bustransporte aufs Vorfeld; die Pier wird zweigeschossig ausgebaut, inklusive Shopping- und Erlebnisbereich. Bauzeit: Mitte 2018 bis Ende 2021 Gesamtkosten: 160 Millionen Euro

Shuttlebus-Gates Für die Bauzeit am Pier Süd wird auf dem Vorfeld als Ersatzlösung ein Interimsbau errichtet, der später wieder abgerissen wird. Passagiere gelangen per Shuttlebus dorthin und warten auf den Abflug. Bauzeit: Anfang 2018 bis Mitte 2019 Kosten: 30 Millionen Euro

Gepäckanlage Die jetzige Anlage ist 24 Jahre alt und muss ersetzt werden. Der Neubau soll ein eigenes Gebäude erhalten und auch gestiegenen Sicherheitsaanforderungen zur Durchleuchtung des Gepäcks genügen. Bauzeit: Ende 2018 bis Ende 2023 Kosten: 190 Millionen Euro

Airport-Plaza Wird umgebaut und erhält einen großen Vorbau in Richtung Vorfeld; mehr Platz für Passagiere, aber auch für einen großen Marktplatz, Shops und Gastronomie. Bauzeit: 2023 bis 2026 Kosten: 160 Millionen Euro

Um wie viel sich der Kapazität des Flughafens durch die Erweiterungen erhöht, mochte der Airportchef nicht beziffern. Er geht von einer jährlichen Zunahme der Fluggastzahlen um drei bis vier Prozent aus, womit rechnerisch in zehn Jahren die Marke von rund 23 Millionen Passagieren erreicht wäre. Zugleich betonte er, dass die Zahl der Flugbewegungen dennoch kaum ansteigen werde, da immer größere Jets immer besser ausgelastet seien.

Befürchtungen von Anwohner-Initiativen, mit dem Ausbau werde der Fluglärm weiter anschwellen, teilt der Flughafen-Geschäftsführer nicht. Michael Eggenschwiler: „Ich erwarte unter anderem aufgrund der technischen Entwicklung der Flugzeuge, dass der Lärm gleich bleibt, „in der Tendenz sogar eher abnimmt“.

von Markus Lorenz

erstellt am 27.Jun.2017 | 17:27 Uhr