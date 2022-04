Hafenkante : Hamburger Fischmarkt wieder in traditioneller Form geöffnet

Sonntagfrüh ist in Hamburg Fischmarkt-Zeit. Lange war das wegen der Pandemie nur sehr eingeschränkt möglich. Nun dürfen die Marktschreier wieder wie gewohnt lautstark ihre Produkte anpreisen und dabei ihre Späße machen.

An der Hafenkante Fisch, Obst oder Pflanzen kaufen: Nach mehr als 15 Monaten Corona-Unterbrechung und acht Monaten im eingeschränkten Pandemiebetrieb ist der Hamburger Fischmarkt am Sonntag wieder in vollem Umfang gestartet. Auch die typischen Marktschreier durften ihre Produkte wieder aus vollem Halse anbieten. Zuletzt war ihnen das Schreien nach Anga...

