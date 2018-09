Tod bei Einsatz : Hamburger Bürgerschaft trauert um getöteten Bezirksamts-Mitarbeiter

Ein 28-Jähriger hatte das Opfer mit einer brennenden Flüssigkeit übergossen und getötet.

von shz.de

26. September 2018, 14:25 Uhr

Die Hamburgische Bürgerschaft hat dem am Montag im Dienst getöteten 50 Jahre alten Mitarbeiter des Bezirksamts Altona gedacht. „Wir trauern“, sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit am Mittwoch zu Beginn der Sitzung. „Das tragische Unglück geschah beim Versuch, einen seelisch schwer kranken Mann aus seiner Wohnung in Eißendorf in eine Klinik zu begleiten.“ Es habe sich um einen „eigentlich ganz normalen Einsatz für die Stadt“ gehandelt. Hinweise auf eine besondere Gefahr habe es nicht gegeben.

Weiterlesen: Psychisch Kranker zündet drei Behördenmitarbeiter an – ein Toter, zwei Schwerverletzte

Der 50-Jährige und ein Kollege waren von dem psychisch Kranken mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet worden. „Sein ebenfalls schwer verletzter Kollege ist inzwischen glücklicherweise auf dem Wege der Besserung“, sagte Veit. Sie verwies auf den „außerordentlich schwierigen Job“ der Mitarbeiter des zentralen Zuführdienstes. „In mehr als 4000 Fällen pro Jahr gelingt es ihnen, auf höchst sensible Weise mit jenen Menschen umzugehen, die ihr Leben ohne dauerhafte klinische Hilfe nicht mehr geregelt bekommen.“