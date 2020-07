Streit um Baudenkmäler : Hamburger Architekturprofessor will Bismarck-Denkmal und Seeterrassen-Pavillon erhalten

Ullrich Schwarz fordert eine kritische Auseinandersetzung statt Abriss

von Barbara Glosemeyer

27. Juli 2020, 13:44 Uhr

Hamburg | Wer sich in Hamburg mit Architektur beschäftigt, der kommt an Professor Ullrich Schwarz (Foto) nicht vorbei. Der 1950 in einem schleswig-holsteinischen Dorf geborene Germanist und Soziologe beschäftigte sich als Lektor, Autor, Geschäftsführer und Hochschullehrer mit seinem Lebensthema. In einem Alter, in dem die meisten ans Aufhören denken, pflegt Schwarz die Vita activa des rastlosen Intellektuellen – als Organisator des Architektur-Sommers, Vizepräsident der Freien Akademie der Künste und Verantwortlicher des Architektur-Jahrbuchs.

Wo die architektonische Vergangenheit Hamburgs bis in die Gegenwart ausstrahlt, ist seine Expertise gefragt. Auch zur aktuellen Diskussion über die Bismarck-Denkmale in der Hansestadt meldet er sich zu Wort. Obwohl er in der Zeit der Studenten-Revolte sozialisiert wurde, hält er von Denkmal-Stürzen wenig: „Wir sprechen ja nicht von Hitler oder Stalin. Ich wünsche mir doch ein paar historische Differenzierungen.“ Es gehe ja nicht um Heldenverehrung oder das Vergessen von geschichtlichen Verhältnissen, meint Schwarz: „Im Gegenteil. Das – nur vordergründige – Verschwinden lassen von Zeugnissen der Vergangenheit ist eben nicht identisch mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte des eigenen Landes. Auf die aber kommt es an.“ Geschichtsvergessenheit gebe es mehr als genug.

Kritisch sieht der emeritierte Professor auch den Denkmalschutz: „Der sollte in Hamburg eine stärkere Bedeutung haben. Darauf darf man aber nicht hoffen, denn die Stadt will generell kein starkes Denkmalschutzamt.“ Der Abriss der City Höfe sei nur ein besonders eklatantes Beispiel. Auch die geplante Zerstörung der Seeterrassen in Planten un Blomen sieht er kritisch: „Die sind ein typisches Architekturbeispiel der 1950er-Jahre oder genauer gesagt: der Nachkriegsmoderne. Die Architekturmoderne dieser Zeit hatte auch im Kern immer eine politische Botschaft: Abkehr von Nazideutschland, Hinwendung zu einer freien, demokratischen Gesellschaft. Man sollte alles versuchen, um die Zeugnisse dieser Zeit zu erhalten.“ Die Stadt sei in der Pflicht, die Zeugen eines demokratischen Aufbruchs zu erhalten.

Es gehe ums nichts weniger als die Rettung einer Hamburger „Architekturperle“, sagt auch Claas Gefroi. Der Architekt und Sprecher der Architektenkammer Hamburg kämpft ebenfalls um den Erhalt des Café Seeterrassen. Die städtische Messegesellschaft HMC will den Pavillon aus dem Jahr 1953 abreißen und durch einen Neubau ersetzen.

Ohne Not werde ein architektonisches Schmuckstück geopfert, klagt Gefroi und sieht das Ausflugslokal in einer Reihe mit anderen verschwundenen Gebäuden der Nachkriegsmoderne an Elbe und Alster. Am Dienstag hat er unter dem Motto „Gegen den Abrisswahnsinn − Rettet das Café Seeterrassen in Hamburg!“ eine Online-Petition gestartet.

Entworfen wurde das Café Seeterrassen von Ferdinand Streb (1907-1970), einem der Nachkriegsarchitekten Hamburgs. Er schuf auch den Alsterpavillon (1953), das Springer-Hochhaus (1956) und gehörte zu den Architekten der Grindelhochhäuser.