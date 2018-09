Verkehrskasper wird 70 : Hamburg: Wo Polizisten zu Puppenspielern werden

In Hamburg kennt ihn jedes Grundschulkind: den Verkehrskasper der Polizei.

von Nele Wehmöller, dpa

22. September 2018, 17:02 Uhr

Hamburg | Ein lautes Schnarchen ertönt von der Bühne. „Der Kasper ist ganz müde vom vielen Feiern“, erklärt Polizist Patrick Ittrich. Kein Wunder, schließlich sei der Kasper diese Woche 70 Jahre alt geworden. Rund 50 Erstklässler der Katholischen Grundschule Hochallee aus Harvestehude sitzen gespannt in den Reihen im Polizeigebäude an der Glacischaussee. „Wollen wir ihn mit einem Geburtstagslied wecken?“, fragt Polizeikollege André Peters und stimmt die Ukulele an.

Es klappt. Der Kasper springt zwar etwas verschlafen, aber gut gelaunt im blauen Frack auf die Bühne. Gemeinsam mit den Kindern pustet er schnell noch den Vorhang der Bühne auf und vor einer aufgemalten Hamburger Stadtkulisse beginnt das Puppenspiel. Mit diesem vermitteln die Hamburger Polizeiverkehrserzieher jährlich rund 20.000 Erst- und Zweitklässlern der Hamburger Grundschulen das richtige Verhalten im Straßenverkehr.

„Achtung, Kasper!“

Ittrich ist 2015 vom Polizeibereitschaftsdienst zur Verkehrserziehung der Polizei gewechselt: „Ich hatte immer schon den Wunsch, bei der Verkehrsprävention tätig zu sein. Mir macht es Spaß, mit Kindern zu arbeiten“, sagt der 39-jährige Vater von vier Kindern. Besonders freue es ihn, dass die Kinder während des Puppenspiels immer richtig mitfiebern. „Achtung, Kasper!“, rufen sie dann laut im Chor und geben Tipps, was er beim Überqueren der Straße beachten muss.

Den Puppen Leben einzuhauchen ist ihm mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. Doch bis er die Handpuppenspielerei beherrschte, dauerte es fast ein Jahr. In mehreren Fortbildungen erlernte er das Handwerk von erfahrenen Kollegen – und nicht nur das Puppenspielen an sich, sondern auch Singen und ein Instrument spielen. Anschließend absolvierte er noch eine achtwöchige Verkehrslehrerausbildung.

Axel Heimken/dpa

Das Puppenspiel hat eine lange Tradition bei der Hamburger Polizei.1948 ging das erste Stück über die Bühne. Seinen 70. Geburtstag feiert der Verkehrskasper deshalb auch mit einem Festival. Dazu reisten vier weitere Polizeispielgruppen aus Gummersbach (NRW), Tuttlingen (Baden-Württemberg), Nürnberg (Bayern) und Delmenhorst (Niedersachsen) an, die gemeinsam mehr als 2000 Hamburger Schulkinder bespielten.

57 Verkehrslehrer in Hamburg

Dass der Verkehrskasper veraltet und nicht mehr zeitgemäß sei, findet Ittrich nicht. Auch in Zeiten digitaler Medien komme das Puppenspiel gut an. Ähnlich sieht das Michael Kressin vom Verein zur Förderung der Methode Puppenspiel in der Kriminal- und Verkehrsprävention.

Gerade in der heutigen Zeit, in der sich die Kinder oft alleine mit ihren elektronischen Geräten beschäftigten, sei das Puppenspiel in der Verkehrserziehung wichtig und gut geeignet. „Es ist kein schultypisches Medium, sondern ein besonderes Gemeinschaftserlebnis mit einer Stimmung, die die Kinder gegenseitig ansteckt“, sagt Kressin.

Axel Heimken/dpa

Das Puppentheater liefere Erfahrungen, die den Kindern in Erinnerung bleiben und durch die sie die Verkehrsregeln verinnerlichen. Mit 57 Verkehrslehrern sei die Hansestadt im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr gut aufgestellt, betont der Leiter der Polizeiverkehrsdirektion Verkehrserziehung- und -prävention, Gerhard Kirsch. In etlichen anderen Ländern würden die Stellen der Verkehrserzieher reduziert oder anstelle von Polizeibeamten durch Pädagogen ersetzt.

Von Lieblingspuppen und Bühnenspaß

Im aktuellen Stück besucht den Kasper zum Beispiel Nana vom Stern Rana, die aus Versehen mit einem leuchtenden Ufo in der Kasperstadt landet. Sie kennt sich dort überhaupt nicht aus und wird fast von Ronny Rasant, einem Verkehrsrowdy, angefahren. Zusammen mit den Kindern lernt sie auf spielerische und witzige Weise unter anderem vom Kasper, wie man eine Straße sicher überquert.

Axel Heimken/dpa

Während die Hamburger sich auf die Verkehrserziehung konzentrieren, thematisierten andere Bundesländer auch die Gewaltprävention in ihren Stücken, sagt Ittrich. Bei manchen agiere auch ein Polizist als Vermittler zwischen den Kindern und den Puppen. „Das ist bei uns nicht so. Wir befinden uns als Polizisten nach einer kurzen Einführung meist hinter der Bühne und spielen die Puppen.“ Eine Stamm- oder Lieblingspuppe hat Ittrich übrigens nicht: „Als Verkehrserzieher sollte man alle spielen können.“