Neue Sensoren : Hamburg Wallringtunnel erneut für zwei Wochen gesperrt

von dpa

27. September 2018, 20:39 Uhr

Hamburg | Der Wallringtunnel in der Hamburger Innenstadt wird von Freitagabend an erneut komplett für zwei Wochen gesperrt. Es sollen Sensoren zur besseren Verkehrsüberwachung installiert werden, teilte die Verkehrsbehörde am Donnerstag mit. Das Nadelöhr war erst Mitte Juli nach mehr als vierjähriger Sanierung freigegeben worden.

Am Montag nach den Herbstferien (15.10.) soll der Verkehr wieder fließen. Die Sanierung des Tunnels kostete den Angaben zufolge rund 30 Millionen Euro. Etwa 40.000 Fahrzeuge nutzen täglich den wichtigen Verkehrsweg. Der Tunnel vor dem Hauptbahnhof war von 1963 bis 1966 zwischen dem Ferdinandstor und dem Deichtorplatz gebaut worden.