Drama auf der Alster : Hamburg: Verirrter Schwan flieht vor Retter im Frostschutzanzug

Schwanenvater Olaf Nieß versuchte den Vogel von der eisigen Außenalster zu retten. Doch das ließ sich nicht einfangen.

Ein hilfloser Schwan hat am Vormittag Schwanenvater Olaf Nieß auf der Außenalster in Atem gehalten. Passanten hatten den Schwanenvater informiert, da sich das Tier angeblich nicht aus eigener Kraft befreien konnte. Nieß traf wenige Zeit später ein und be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.