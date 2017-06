RTL gegen Helios-Kliniken : Hamburg: Urteil im Streit um Wallraff-Reportage im Krankenhaus erwartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

Hamburg | Im Streit um eine Krankenhaus-Reportage des Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff (74) will das Landgericht Hamburg am Freitag (23. Juni) eine Entscheidung fällen. Zuvor war eine Urteilsverkündung verschoben worden. Bei dem Fall geht es um den Beitrag „Wenn Krankenhäuser gefährlich werden“, der im Januar 2016 in der RTL-Sendung „Team Wallraff - Reporter undercover“ zu sehen war.

Eine Reporterin schleuste sich mit versteckter Kamera für die Sendung als Praktikantin in Kliniken in Berlin, München und Wiesbaden ein, um Probleme und Missstände zu dokumentieren. Ergebnis: Hohe Arbeitsbelastung, überforderte Angestellte, Hygienemängel. Das alles passte dem Betreiber des Wiesbadener Krankenhauses, den Helios Kliniken, nicht. Das Unternehmen ging nach der Ausstrahlung im vergangenen Jahr gegen die Videoaufnahmen mit versteckter Kamera vor. Die Kliniken bezeichneten sie als „nicht gerechtfertigten Eingriff in die Privatsphäre unserer Patienten und Mitarbeiter“. Das Filmmaterial sei „insgesamt irreführend“. Das Landgericht hatte daraufhin im April 2016 vor dem sogenannten Hauptsacheverfahren verfügt, dass der Sender die Aufnahmen nicht mehr zeigen darf (Az. 324 O 96/16).

Kritiker bemängeln, dass große Krankenhausbetreiber ihre Kliniken zu wirtschaftlich ausrichten. Das geht oft zu Lasten von Personal und Patienten. Auch in Schleswig-Holstein geriet der Konzern Helios in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik.

RTL ging gegen die einstweilige Verfügung vor. Der Sender bekräftigte, dass man fest davon überzeugt sei, sich „journalistisch und juristisch einwandfrei verhalten“ zu haben. Eine einstweilige Verfügung könne einseitig von einem Gericht erlassen werden, ohne dass der ausstrahlende Sender vorher angehört werde. „Der Erlass einer einstweiligen Verfügung ist eine vorläufige Regelung und somit keine Bestätigung für falsche Berichterstattung.“

Im eigentlichen Verfahren geht es um eine Unterlassungsklage (Az. 324 O 352/16). Helios will so unliebsame Sequenzen aus der Reportage gänzlich verbieten lassen. Wie das Branchenportal „Meedia“ berichtet, geht es in dem Prozess geht es aber auch um die Frage, in welchen Fällen die Wallraff-Methode der versteckten Recherche überhaupt zulässig ist. Schon 1984 gab das Bundesverfassungsgericht darauf eine Antwort. Damals recherchierte Günter Wallraff als verdeckter Reporter bei der „Bild“-Zeitung. Später veröffentlichte er mit seinen gewonnenen Erkenntnissen das Buch „Der Aufmacher – Der Mann, der bei Bild Hans Esser war“ und legte die Methoden der Boulevardzeitung offen. Das Gericht stellte die Pressefreiheit am Ende über den Straftatbestand des Hausfriedensbruchs. In Fällen, in denen er „erhebliche Missstände“ aufdecken konnte, durfte Wallraff die Ergebnisse seiner Recherche nutzen.

„Erhebliche Missstände“ sieht die Pressekammer des Landgerichts Hamburg im aktuellen Fall der Helios-Berichterstattung allerdings nicht. So seien Überstunden zwar nicht schön, im Gesundheitswesen aber bekannte Tatsache. Und auch Hygienemängel seien nicht schön, jedoch ließe sich nicht ausschließen, dass RTL lediglich Momentaufnahmen eingefangen habe. RTL wehrt sich gegen diese Darstellung – im Zweifel bis vor den Bundesgerichtshof.

erstellt am 22.Jun.2017 | 09:51 Uhr