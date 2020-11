Überfall mit Reizgas : Hamburg: Unbekannter überfällt Geldtransporter und flüchtet

Der Täter entreißt einem Sicherheitsmann eine Tasche mit Bargeld. Wie viel Geld erbeutet wurde, ist unklar.

Avatar_shz von dpa

29. November 2020, 11:07 Uhr

Hamburg | Ein Unbekannter hat in der Möllner Landstraße in Hamburg-Billstedt einen Geldtransporter überfallen und eine Geldtasche erbeutet. Dabei habe er zwei Sicherheitsmänner mit Reizgas verletzt, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagmorgen um 7.20 Uhr hatte ein Geldtransporter eine Bank im Hamburger Stadtteil Billstedt beliefern wollen. Als zwei der Sicherheitsmänner im Alter von 23 und 26 Jahren ausstiegen, kam ein Mann auf sie zu und sprühte ihnen Reizgas ins Gesicht. Dann entriss er ihnen eine der Taschen und flüchtete.

Die Geldboten nahmen noch die Verfolgung auf, verloren den Täter aber aus den Augen. Die beiden Männer erlitten leichte Augenreizungen, die später rettungsdienstlich versorgt wurden.

Nachdem der Fahrer des Geldtransporters die Polizei alarmiert hatte, erfolgten sofortige Fahndungsmaßnahmen mit über zehn Streifenwagen. Der Täter konnte dabei allerdings nicht mehr angetroffen werden. Er wird bislang wie folgt beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß

etwa 30 bis 40 Jahre alt

trug eine blaue Jacke und eine dunkle Jeans

Wie viel Geld der Täter erbeutete, sagte der Polizeisprecher am Sonntagmorgen nicht. Nach dem Mann werde weiterhin gefahndet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.