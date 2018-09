Geheimes Filmprojekt : Hamburg: Über 1000 Komparsen für Hollywood-Film gesucht

Einmal unter internationalen Filmstars sein: Der Traum kann für viele Norddeutsche wahr werden.

von Barbara Glosemeyer

17. September 2018, 18:16 Uhr

Hamburg | Diese Gelegenheit bietet sich nicht alle Tage: Wer schon immer davon geträumt hat, wenigstens für wenige Minuten oder Sekunden in einem Hollywood-Film aufzutauchen, hat jetzt die Chance dazu − vor der Haustür: Die Berliner Agentur „Filmgesichter“ sucht für Dreharbeiten eines großen Kinofilmes mit internationaler Starbesetzung in Hamburg mehr als 1000 Komparsen und Kleindarsteller aus Hamburg.

Gerüchteweise soll es sich bei dem Film um die Neuauflage des Action-Krachers „Drei Engel für Charlie“ unter anderem mit Hollywood-Star Kirsten Stewart als einer der drei Engel handeln. Drehort ist offenbar auch die Elbphilharmonie. Alles gut vorstellbar. Offiziell bestätigt wird das aber von keiner Seite. Um welchen Film es sich handelt und an welchen Plätzen in der Hansestadt gedreht wird, fällt unter strengste Geheimhaltung, wie die Agentur in Berlin auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Genauso einsilbig gibt sich die Elbphilharmonie. Fest steht nur, dass an verschiedenen Orten in Hamburg gedreht wird und das schon sehr bald − Ende September.

Die Agentur sucht keine Models, sondern ganz „natürliche“ Menschen: Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche jeden Alters − „egal ob groß, klein, dick, dünn, blond, rot- oder schwarzhaarig, alt oder jung, egal welcher Ethnizität und Herkunft, mit oder ohne Komparsenerfahrung“. Die Auserwählten müssen sich nach Agenturangaben ein bis drei Tage Zeit nehmen. Wer dabei sein möchte, meldet sich auf der Seite www.filmgesichter.de an und lädt ein, zwei Fotos von sich hoch. Interessenten aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen können sich nicht bewerben.

Hamburg ist als Kulisse für internationale Filme immer wieder gefragt. Pierce Brosnan hat hier 1997 als James Bond unter anderem im Hotel Atlantic den 007-Streifen „Der Morgen stirbt nie“ gedreht. Einer der jüngsten Filme ist der mit einem Golden Globe ausgezeichnete Film „Aus dem Nichts“ von Fatih Akin. Der Hamburger filmte mit seiner Hauptdarstellerin Diane Kruger auf dem Kiez.