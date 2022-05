Basketball : Hamburg Towers wollen mit Heimvorteil Playoff-Aus vermeiden

Noch ist alles möglich für die Hamburg Towers, doch das dritte Viertelfinal-Duell am Freitag (19.00 Uhr) mit den Telekom Baskets Bonn kann auch zum Abschiedsspiel für die Mannschaft und Trainer Pedro Calles werden. Unterliegen die Hanseaten, die in der Serie „Best of five“ mit 0:2 hinten liegen, erneut, ist die Basketball-Saison beendet.

Calles indes scheint das Szenario auszu...

