Bauarbeiten : Hamburg-Schnelsen: Ausfahrt auf der A7 über das Wochenende gesperrt

Die Anschlussstelle wird von Freitagabend bis Sonntagabend asphaltiert.

von dpa

03. August 2018, 09:40 Uhr

Hamburg | Wegen Bauarbeiten an der Autobahn 7 in Hamburg wird am Wochenende die Ausfahrt Schnelsen in Richtung Süden gesperrt. Die Anschlussstelle wird von Freitagabend bis Sonntagabend asphaltiert, wie die Hamburger Behörde für Verkehr mitteilte. Autofahrer sollen über die Ausfahrt Schnelsen-Nord sowie die Oldesloer Straße und den Schleswiger Damm umgeleitet werden.