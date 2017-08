Drohnenvideo : Hamburg: Queen Mary 2 aus der Vogelperspektive

Mit 345 Metern Länge ist die „Queen Mary 2“ eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. 2620 Passagiere haben auf ihr Platz. Am Montag fuhr sie einmal quer durch den Hamburger Hafen – vom Cruise Terminal Steinwerder vorbei an der Elbphilharmonie bis zum Strandkai in der HafenCity.

von TVR

erstellt am 22.Aug.2017 | 12:35 Uhr