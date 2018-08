Streit unter zwei Männern : Hamburg-Osdorf: Mann durch Messerstich verletzt

Ein Streit eskaliert. Ein Mann zieht ein Messer und verletzt seinen Kontrahenten. Der muss ins Krankenhaus.

von shz.de

11. August 2018, 16:55 Uhr

In Hamburg-Osdorf ist am Samstagnachmittag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Einer der beiden zog dabei ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten. Die Polizei rückte nach dem Notruf mit einem Großaufgebot in die Straße „Resskamp“ aus.

Das Opfer kam in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Die Polizei sichert Spuren. Auch eine Wohnung wurde durchsucht.

