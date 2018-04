Sexueller Übergriff : Hamburg: Maskierter Mann überfällt junge Frau

Der mutmaßliche Täter folgte der 27-Jährigen bis zu ihrem Haus, dort fiel er über sie her.

von dpa

23. April 2018, 20:02 Uhr

Hamburg | Am Samstagmorgen soll ein maskierter Mann in Hamburg-Marmstorf eine 27 Jahre alte Frau überfallen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei die Frau am frühen Morgen von einer Bushaltestelle zu Fuß nach Hause gegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Der mutmaßliche Täter schlug zu, als die Frau bei dem Mehrfamilienhaus ankam, in dem sie wohnt. Die 27-Jährige wollte gerade die Tür schließen, als der maskierte Täter diese aufgedrückt und ebenfalls das Haus betreten haben soll.

Im Hausflur soll er die junge Frau anschließend zu Boden gedrückt und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Danach floh der maskierte Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

