„Goldener Plan“ der Bundesregierung : Hamburg hofft auf Bundesfördermittel für Sportstätten

von dpa

31. Juli 2019, 16:02 Uhr

Zum Erhalt kommunaler und vereinseigener Sportstätten hofft Hamburg auf ein deutschlandweites Förderprogramm des Bundes. Der Senat solle sich in den Finanz- und Sportminister-Fachkonferenzen für die Auflage eines solchen Programms einsetzen, heißt es in einem Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen für die nächste Bürgerschaftssitzung, über den Hamburger Medien am Dienstag berichtet hatten.

Dieses Programm müsse sich am „Goldenen Plan“ orientieren, mit dem die Bundesregierung in den 1960er-Jahren die Voraussetzungen für eine intensive Weiterentwicklung der Sportinfrastruktur geschaffen habe.

Früheres Bundesprogramm vielfach überzeichnet

Zwar gebe es das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, aus dem zuletzt auch 12,79 Millionen Euro für quartiersbezogene Sportprojekte für Hamburg reserviert worden seien. Dieses Programm sei jedoch „vielfach überzeichnet“. Bundesweit liege der Sanierungs- und Modernisierungsbedarf im Bereich Sport nach Schätzung des Deutschen Olympischen Sportbunds und der kommunalen Spitzenverbände bei 31 Milliarden Euro.

Hamburg investiere durchschnittlich rund 60 Millionen Euro pro Jahr in Sanierung, Modernisierung und Neubau der Sportstätten, sagte die sportpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Juliane Timmermann.

Außerdem gebe es den Sportförderkredit über jährlich zehn Millionen Euro.

Wir wollen, dass der Bund nun auch noch eine Schippe draufpackt und seinen Beitrag leistet. Juliane Timmermann (SPD), sportpolitische Sprecherin

Dies sei nötig, um die Verbesserung der Sportinfrastruktur in Hamburg zu verstetigen und den Substanzverlust bundesweit aufzuhalten.

Unterstützung erhält die SPD auch von den Grünen:

Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, in die Sportinfrastruktur zu investieren. Wenn Bund, Länder und Kommunen gemeinsam mit Stiftungen und anderen Förderstellen zusammenlegen, dann können alle Hürden im Sportstättenbau gemeistert werden. Christiane Blömeke (Grüne)

Kritik von der Opposition

CDU und FDP sehen in dem rot-grünen Antrag einen Beleg für das Scheitern der 2012 beschlossenen Dekadenstrategie des Senats. „Die Dekadenstrategie des Senats scheint offensichtlich nicht aufzugehen, jetzt rufen SPD und Grüne den Bund zu Hilfe“, sagte der sportpolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Thomas Kreuzmann. Gerade bei der Förderung des Breitensports und dem Erhalt und der Sanierung vereinseigener Sportstätten habe der Senat lange geschlafen.

„So wird der Senat offenbar sein Ziel verfehlen, die städtischen Sportstätten innerhalb der vorgesehenen Laufzeit aus eigener Kraft zu modernisieren“, sagte auch sein FDP-Kollege Daniel Oetzel. „Anders ist es nicht zu deuten, dass SPD und Grüne jetzt ein zusätzliches millionenschweres Förderprogramm des Bundes fordern.“